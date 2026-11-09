В Эстонии депутат парламента обвинил коллегу в краже бутылки водки

Депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии Пеэтер Эрнитс обвинил коллегу Юку-Калле Райда в краже водки в здании госоргана. Об этом пишет портал Delfi.

Отмечается, что член оппозиционной Центристской партии Эрнитс обвинил представителя правящей партии Eesti 200 Райда «в том, что тот проник в помещения фракции центристов и пил там его водку». В соцсетях Эрнитс опубликовал фотографию с Райдом, стоящим рядом со столом с бутылкой алкоголя, отмечает RT.

«Ночью я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу... который в тот момент с жадностью пил мою водку», - написал парламентарий.

Райд отверг обвинения в том, что самовольно проник в помещение, но прямо не опроверг, что пил спиртное.

Между тем в парламенте Армении депутаты правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционных фракций устроили драку.

