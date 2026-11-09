В Эстонии депутат парламента обвинил коллегу в краже бутылки водки
Депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии Пеэтер Эрнитс обвинил коллегу Юку-Калле Райда в краже водки в здании госоргана. Об этом пишет портал Delfi.
Отмечается, что член оппозиционной Центристской партии Эрнитс обвинил представителя правящей партии Eesti 200 Райда «в том, что тот проник в помещения фракции центристов и пил там его водку». В соцсетях Эрнитс опубликовал фотографию с Райдом, стоящим рядом со столом с бутылкой алкоголя, отмечает RT.
«Ночью я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу... который в тот момент с жадностью пил мою водку», - написал парламентарий.
Райд отверг обвинения в том, что самовольно проник в помещение, но прямо не опроверг, что пил спиртное.
Между тем в парламенте Армении депутаты правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционных фракций устроили драку.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Эстонии депутат парламента обвинил коллегу в краже бутылки водки
- В России единые учебники по физике появятся в 2027 году
- Открывший стрельбу по людям в Кракове умер в больнице
- Мерц допустил переговоры с Путиным на саммите G20
- Над Россией уничтожили 430 дронов ВСУ
- Трамп пообещал Украине «изменение формы» и показал Хабиба в Белом доме
- Российский сериал «Трудно быть богом» хотят продать на зарубежные платформы
- СМИ: Сестра Нюши олимпийская чемпионка Шурочкина получила ожоги при пожаре
- Во Всеволожске осколки БПЛА попали на крышу многоквартирного дома
- В Китае в результате пожара в ЖК погибли 14 человек