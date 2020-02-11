Переболевшую коронавирусом китаянку выписали из больницы в Тюмени

Студентка лечилась в больнице с 3 февраля. Как выяснилось, она перенесла инфекцию в лёгкой форме – ей было назначено симптоматическое лечение.

Это один из двух зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом нового типа, получившего распространение из китайского города Ухань в декабре 2019 года. Второй был отмечен в Забайкалье.

В Китае коронавирусом заразились более 40 тысяч человек, число умерших от последствий этой инфекции превышает тысячу человек.

