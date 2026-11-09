Открывший стрельбу по людям в Кракове умер в больнице
9 ноября 202609:26
Юлия Савченко
Устроивший стрельбу в польском Кракове мужчина скончался. Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства в соцсети X.
Стрелок умер в больнице.
«Мы сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня рано утром», - подчеркнули правоохранители.
Ранее в Кракове молодой человек в камуфляже и каске открыл стрельбу из автомата по прохожим. В результате погибли пять человек, 17 получили ранения, пишет Ura.ru.
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