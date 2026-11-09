В России единые учебники по физике появятся в 2027 году
Единые учебники по физике появятся в российских школах в марте-апреле следующего года. Об этом заявила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.
По ее словам, новые пособия сейчас в разной степени готовности, ряд учебников проходят экспертизу или апробацию.
«Но в декабре 2026 года они войдут в федеральный перечень учебников и, соответственно, в марте-апреле 2027 года такие учебники начнут закупать, они будут появляться в школе», - цитирует Колударову РИА Новости.
Как отметила замминистра, подготовкой учебников по физике, математике, химии, биологии базового уровня занимаются представители Российской академии наук.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в России завершают разработку единых государственных учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России лишили гражданства семь выходцев из Центральной Азии и Закавказья
- В Эстонии депутат парламента обвинил коллегу в краже бутылки водки
- В России единые учебники по физике появятся в 2027 году
- Открывший стрельбу по людям в Кракове умер в больнице
- Мерц допустил переговоры с Путиным на саммите G20
- Над Россией уничтожили 430 дронов ВСУ
- Трамп пообещал Украине «изменение формы» и показал Хабиба в Белом доме
- Российский сериал «Трудно быть богом» хотят продать на зарубежные платформы
- СМИ: Сестра Нюши олимпийская чемпионка Шурочкина получила ожоги при пожаре
- Во Всеволожске осколки БПЛА попали на крышу многоквартирного дома