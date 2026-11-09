В России единые учебники по физике появятся в 2027 году

По ее словам, новые пособия сейчас в разной степени готовности, ряд учебников проходят экспертизу или апробацию.

«Но в декабре 2026 года они войдут в федеральный перечень учебников и, соответственно, в марте-апреле 2027 года такие учебники начнут закупать, они будут появляться в школе», - цитирует Колударову РИА Новости.

Как отметила замминистра, подготовкой учебников по физике, математике, химии, биологии базового уровня занимаются представители Российской академии наук.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в России завершают разработку единых государственных учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии, пишет Ura.ru.

