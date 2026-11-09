РАЙ, НЕНАВИСТЬ И ФОРМА УКРАИНЫ

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь сотрясает информационное поле громкими заявлениями. Он, в частности, предупредил, что после окончания СВО Украина «будет немного другой формы», не уточнив, правда, ее геометрические параметры.

«Я верю, что этот конфликт закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, — это я. (…) Думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма», - сказал президент США в интервью CBS News.

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон ничего не выиграл от поставок оружия Украине.

«У них было лучшее оружие на земле, а мы ничего за это не получили», - возмутился Трамп. На ремарку ведущего о том, что США якобы добились «независимости» киевского режима, он ответил с улыбкой, что «пока еще ничего не добились».

По мнению главы Белого дома основным препятствием для мира между Россией и Украиной является «ненависть между Зеленским и Путиным». Он также вспомнил первую встречу Путина с Зеленским в 2019 году в Париже на саммите в «нормандском формате», отметив, что тогда «к России проявили большое неуважение».

Трамп в этом интервью затронул и философские вопросы, выразив надежду, что попадет в рай.

«Надеюсь. Я не хочу попасть в ад», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Эти заявления прозвучали накануне трехсторонних консультаций с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10-11 ноября. В ходе переговоров, как ожидается, будут обсуждаться гарантии безопасности обеих сторон конфликта.

В Кремле пока не комментировали заявления Трампа о «форме Украины», при этом журналисты уже вспомнили заявления главы киевского режима Владимира Зеленского 21 октября в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос ведущего, согласится ли он на мирное соглашение, при котором Киев сохранит контроль над 75% территории Украины, Зеленский сказал: «Да. На данный момент нам надо заморозить. Я думаю, это реальный способ завершить эту войну».