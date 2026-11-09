Трамп пообещал Украине «изменение формы» и показал Хабиба в Белом доме
Форма Украины будет «несколько иной» после завершения конфликта, заявил глава Белого дома, заинтриговав спортивный мир приглашением в пресс-службу главы UFC, Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
Президент США Дональд Трамп в выходные объяснил, какой формы будет Украина после завершения конфликта с Россией, пожелал попасть в рай и заинтриговал спортивный мир шуткой о приглашении в свою пресс-службу российских бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Официальной реакции Кремля на эти высказывания Трампа пока не последовало.
РАЙ, НЕНАВИСТЬ И ФОРМА УКРАИНЫ
Глава Белого дома Дональд Трамп вновь сотрясает информационное поле громкими заявлениями. Он, в частности, предупредил, что после окончания СВО Украина «будет немного другой формы», не уточнив, правда, ее геометрические параметры.
«Я верю, что этот конфликт закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, — это я. (…) Думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма», - сказал президент США в интервью CBS News.
Вместе с тем он отметил, что Вашингтон ничего не выиграл от поставок оружия Украине.
«У них было лучшее оружие на земле, а мы ничего за это не получили», - возмутился Трамп. На ремарку ведущего о том, что США якобы добились «независимости» киевского режима, он ответил с улыбкой, что «пока еще ничего не добились».
По мнению главы Белого дома основным препятствием для мира между Россией и Украиной является «ненависть между Зеленским и Путиным». Он также вспомнил первую встречу Путина с Зеленским в 2019 году в Париже на саммите в «нормандском формате», отметив, что тогда «к России проявили большое неуважение».
Трамп в этом интервью затронул и философские вопросы, выразив надежду, что попадет в рай.
«Надеюсь. Я не хочу попасть в ад», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Эти заявления прозвучали накануне трехсторонних консультаций с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10-11 ноября. В ходе переговоров, как ожидается, будут обсуждаться гарантии безопасности обеих сторон конфликта.
В Кремле пока не комментировали заявления Трампа о «форме Украины», при этом журналисты уже вспомнили заявления главы киевского режима Владимира Зеленского 21 октября в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос ведущего, согласится ли он на мирное соглашение, при котором Киев сохранит контроль над 75% территории Украины, Зеленский сказал: «Да. На данный момент нам надо заморозить. Я думаю, это реальный способ завершить эту войну».
ХАБИБ В БЕЛОМ ДОМЕ?
Еще одна серия громких заявлений Трампа прозвучала 7 ноября. Правда, вряд ли это связано с тем самым «красным днем календаря»», Днем Октябрьской революции, отмечавшимся до недавних пор в России.
Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что предложил главе UFC Дэйне Уайту должность пресс-секретаря Белого дома, посоветовав тому взять в команду знаменитых российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. (…) Я попросил его взять с собой в качестве помощников, хотя некоторые из них и не из нашей страны, Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», - написал глава Белого дома.
Уайт сказал после этого журналистам, что «прямо сейчас» улетает в Вашингтон. Хабиб с Махачевым эту новость не комментировали, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил, что теперь стоит ждать назначения госсекретарем США хоккеиста Александра Овечкина.
Однако на этом Трамп не остановился и выложил в соцсетях ИИ-мультфильм, где Хабиб и Махачев бьют журналистов в Белом доме. В ролике показан брифинг, который ведет Уайт. Когда журналисты задают вопросы, он просит бойцов разобраться с представителями прессы. В финале мультфильма все журналисты валяются на полу, мебель разбросана, а Уайт отчитывается Трампу, что пресс-конференция была «жаркой, но в основном мирной».
Тем не менее, уважаемые СМИ всерьез отнеслись к словам Трампа. Сообщалось, что Уайт обсудит с Трампом это предложение 9 октября, но планирует его отклонить выяснили в CNN. Всплыла также забавная теория о том, что Трамп мог перепутать главу UFC Дэйну Уайта (Dana White) с его тезкой, женщиной по имени Дана Уайт (Dana W. White) - бывшей журналисткой The Wall Street Journal и Fox News, которая во время первого президентского срока Трампа занимала пост помощника министра обороны США по связям с общественностью.
Однако глава Белого дома все-таки разрушил интригу в ночь на 9 ноября.
«Я, конечно, пошутил», - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о предложении главе UFC.
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