Мерц допустил переговоры с Путиным на саммите G20
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не будет уклоняться от беседы с президентом России Владимиром Путиным на встрече Группы двадцати в США. Об этом он рассказал в интервью Westfalenpost.
Как отметил Мерц, глава правительства Германии «тоже когда-нибудь должен поговорить с Путиным».
«Насколько нам известно, президент [США Дональд] Трамп пригласил его... Он пока не подтвердил участие, но если будет там, я не стану уклоняться от этой возможности», — сказал политик.
Саммит G20 пройдет в американском Майами 14 и 15 декабря, напоминает Ura.ru.
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