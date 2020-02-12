Новости за ночь: Долги по алиментам в России достигли исторического максимума

12 февраля 202007:29

Сумма неуплаченных алиментов в России достигла исторического максимума. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году она выросла на 13% и установилась на отметке в 152 млрд рублей. Но число должников по алиментам резко уменьшилось.

Средняя сумма долга по алиментам выросла до 189 тысяч рублей. В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей.

Напомним, за невыплату алиментов помимо взыскания долга предусмотрены дополнительные наказания. Например, в случае пропуска платежа уклонисту могут назначить исправительные работы или до 15 суток административного ареста.

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В Министерстве юстиции разработали законопроект, который предусматривает изменение взыскания долгов с российских граждан.

Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев пояснил в эфире НСН, что количество должников не зависит от нового закона. Оно зависит от того, какая будет экономика и экономическая ситуация.

«Новые технологии позволяют, с одной стороны, использовать требование закона, с другой стороны, существенно сокращают расходы и тем самым делают любой бизнес более эффективным», - заявил эксперт.

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ФОТО: www.millionka.ru
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