Новости за ночь: Долги по алиментам в России достигли исторического максимума

Сумма неуплаченных алиментов в России достигла исторического максимума. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году она выросла на 13% и установилась на отметке в 152 млрд рублей. Но число должников по алиментам резко уменьшилось.

Средняя сумма долга по алиментам выросла до 189 тысяч рублей. В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей.

Напомним, за невыплату алиментов помимо взыскания долга предусмотрены дополнительные наказания. Например, в случае пропуска платежа уклонисту могут назначить исправительные работы или до 15 суток административного ареста.