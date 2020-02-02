Минздрав поручил проверить жалобы пациента с коронавирусом в Забайкалье
В Минздраве дано указание проверить условия и качество медпомощи в инфекционной больнице в Чите. Проверка вызвана жалобами гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом. Об этом написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отмечает РИА Новости.
Гражданин Китая Ван Юньбинь, госпитализированный с коронавирусом в больницу Читы, заявил что врачи не сообщили ему результатов анализов и диагнозе. Пациент из Забайкалья сообщил об этом в письме в редакцию городского портала «Чита.Ру».
«Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов», — цитирует Ван Юньбиня Газета.ru.
Пациент отметил, что о своем заражении коронавирусом узнал из СМИ. Гражданин Китая рассказал о том, что у его двухлетней дочери наблюдается высокая температура и диарея и выразил обеспокоенность здоровьем ребенка. Он отметил, что они с супругой также не проинформированы о результатах анализов, взятых у дочери.
Гражданин Китая выразил сомнения в том, что российские медики смогут оказать ему и дочери экстренную помощь в случае необходимости.
Ранее профессор Дальневосточного федерального университета, вирусолог Михаил Щелканов рассказал в эфире НСН о противодействии китайскому коронавирусу в России. Эксперт заявил, что в России лучшая система биологической безопасности. В нее входит система Роспотребнадзора, Минздрав с федеральным медико-биологическим агентством, профильные подразделения биологической безопасности, а также войска биологической и химической защиты Минобороны.
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