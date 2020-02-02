Минздрав поручил проверить жалобы пациента с коронавирусом в Забайкалье

В Минздраве дано указание проверить условия и качество медпомощи в инфекционной больнице в Чите. Проверка вызвана жалобами гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом. Об этом написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отмечает РИА Новости.

Гражданин Китая Ван Юньбинь, госпитализированный с коронавирусом в больницу Читы, заявил что врачи не сообщили ему результатов анализов и диагнозе. Пациент из Забайкалья сообщил об этом в письме в редакцию городского портала «Чита.Ру».

«Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов», — цитирует Ван Юньбиня Газета.ru.