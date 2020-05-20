Новости за ночь: Вирусолог заявил, что Россия прошла пик COVID-19

Кривая заболеваемости новым коронавирусом пошла вниз, причем не только в общероссийском масштабе, но и в Москве, так что пик уже пройден, заявил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

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Комментируя данные о суточном приросте новых случаев заражения в последние дни, Зуев отметил, что после продолжительного плато статистика пошла вниз.

Вирусолог при этом выступил за продолжение режима самоизоляции, предупредив, что снятие ограничений может привести к новому всплеску заболеваемости. В то же время тёплая летняя погода должна будет снизить темпы распространения инфекции, предположил Зуев.

Накануне главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в России должна наладиться к июлю.

В Москве число ежедневно выявляемых новых случаев заражения на этой неделе снизилось до минимумов с 1 мая. В последние четыре дня в городе подтверждают в среднем по 3,5 тысячи новых случаев инфицирования.

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ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирус
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