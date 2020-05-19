Собянин раскрыл, когда москвичам разрешат гулять
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы сотен, а не будет исчисляться тысячами, как сейчас. Об этом градоначальник рассказал эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, по словам Собянина, чтобы разрешить такие активности, должно снизиться количество тяжелых больных в стационарах. Он считает рискованным разрешение прогулок раньше времени, и призвал к осторожности в этом вопросе во избежание новой волны заболевания COVID-19.
Мэр также призвал горожан носить маски и перчатки не только в магазинах или в общественном транспорте, но и на улице, хотя, в отличие от первых двух вариантов, последний пока имеет характер рекомендации, отмечает «Москва 24». Нарушителям предписания грозит штраф в размере 4–5 тысяч рублей даже за не использование одного из предметов защиты.
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