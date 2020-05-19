Собянин раскрыл, когда москвичам разрешат гулять

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы сотен, а не будет исчисляться тысячами, как сейчас. Об этом градоначальник рассказал эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по словам Собянина, чтобы разрешить такие активности, должно снизиться количество тяжелых больных в стационарах. Он считает рискованным разрешение прогулок раньше времени, и призвал к осторожности в этом вопросе во избежание новой волны заболевания COVID-19.

Мэр также призвал горожан носить маски и перчатки не только в магазинах или в общественном транспорте, но и на улице, хотя, в отличие от первых двух вариантов, последний пока имеет характер рекомендации, отмечает «Москва 24». Нарушителям предписания грозит штраф в размере 4–5 тысяч рублей даже за не использование одного из предметов защиты.

