Новости за ночь: СМИ узнали о планах провести парад и голосование по Конституции 24 июня

Источник в Минобороны сообщил изданию, что проведение парада в конце июня — пока основной вариант. Альтернативный — 3 сентября, однако в этот день вряд ли удастся собрать иностранных гостей: против переноса в России даты окончания Второй мировой войны на этот день ранее протестовала Япония. Запасной вариант для голосования по Конституции — начало июля.

Решение по дате пока не принято ни по одному, ни по другому событию. Проводить голосование и парад в один день удобно, потому что этот день (24 июня) тогда объявят выходным, отмечает собеседник РБК. Кроме того, власти надеются, что проведение парада Победы воодушевит россиян после затяжного карантина.

Первоначально власти планировали провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, однако помешала ситуация с распространением коронавируса. По этой же причине президент России Владимир Путин отложил проведение парада Победы: 9 мая состоялась только воздушная часть мероприятия.