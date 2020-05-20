Новости за ночь: СМИ узнали о планах провести парад и голосование по Конституции 24 июня
В администрации президента России рассматривают вариант с проведением голосования по поправкам в Конституцию и военного парада в честь 75- годовщины Победы в один день — 24 июня, сообщили близкие к Кремлю источники РБК. 24 июня состоялся парад Победы в 1945 году.
Источник в Минобороны сообщил изданию, что проведение парада в конце июня — пока основной вариант. Альтернативный — 3 сентября, однако в этот день вряд ли удастся собрать иностранных гостей: против переноса в России даты окончания Второй мировой войны на этот день ранее протестовала Япония. Запасной вариант для голосования по Конституции — начало июля.
Решение по дате пока не принято ни по одному, ни по другому событию. Проводить голосование и парад в один день удобно, потому что этот день (24 июня) тогда объявят выходным, отмечает собеседник РБК. Кроме того, власти надеются, что проведение парада Победы воодушевит россиян после затяжного карантина.
Первоначально власти планировали провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, однако помешала ситуация с распространением коронавируса. По этой же причине президент России Владимир Путин отложил проведение парада Победы: 9 мая состоялась только воздушная часть мероприятия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 20 мая:
Горячие новости
Заразились
300 тыс.+9 263 / сут.
Умерли
2 837+115 / сут.
Выздоровели
76 130+5 921 / сут.
- Работающие с COVID-19 медики могут получить льготы военных
- Новости за ночь: Правообладатель потребовал полностью заблокировать YouTube в России
- Новости за ночь: В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
- Новости за ночь: Вирусолог заявил, что Россия прошла пик COVID-19
- Новости за ночь: Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru