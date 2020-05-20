Новости за ночь: Правообладатель потребовал полностью заблокировать YouTube в России

Компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд о полной блокировке в России видеосервиса YouTube. Ответчиком выступит владелец платформы — американская Google LLC.

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Поводом для иска послужило использование тестов Ontarget несколькими YouTube-каналами, которые, по словам гендиректора компании Светланы Симоненко, предлагают с их помощью «обмануть работодателей». Как пишет «Коммерсантъ», Ontarget ранее уже выиграла суд у Google по аналогичным претензиям, и повторное нарушение грозит блокировкой не конкретной страницы, а всего видеосервиса.

В Google не прокомментировали ситуацию. Во время предыдущего судебного разбирательства представитель компании пытался доказать, что не является хостинг-провайдером YouTube, но суд на основании данных Роскомнадзора отклонил этот довод и потребовал удалить спорный контент. По утверждению Симоненко, ответчик уклоняется от исполнения этого решения.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что по закону «Об информации» Мосгорсуд действительно должен заблокировать весь сайт, а не конкретные ссылки. Но «закрывать» весь YouTube из-за нескольких видео — чрезмерно, поэтому суд может найти другое решение, полагают они.

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