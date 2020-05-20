Новости за ночь: В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут Известия, ссылаясь на собственный источник. Издание подчеркивает, что это предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство.

Так, до конца текущего года ведомство предложило отправить на пенсию россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года – то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет, отмечает телеканал 360. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, такая возможность в настоящий момент доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно, пишет Ura.ru.

Кроме того, документ предусматривает повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих полутора тысяч рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи, подчеркивает РЕН ТВ. Однако, как отмечает источник, в документ постоянно вносятся правки, поэтому его окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.