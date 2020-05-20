Новости за ночь: В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут Известия, ссылаясь на собственный источник. Издание подчеркивает, что это предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство.
Так, до конца текущего года ведомство предложило отправить на пенсию россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года – то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет, отмечает телеканал 360. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, такая возможность в настоящий момент доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно, пишет Ura.ru.
Кроме того, документ предусматривает повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих полутора тысяч рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи, подчеркивает РЕН ТВ. Однако, как отмечает источник, в документ постоянно вносятся правки, поэтому его окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.
Ранее НСН писала, что Министерство труда и соцзащиты РФ предложило увеличить срок расчёта накопительной части пенсии с 258 месяцев до 264 месяцев со следующего года. На это число для расчёта ежемесячных выплат делится вся сумма накоплений, поэтому месячная сумма станет меньше.
Например, при общей сумме в 100 тысяч рублей вышедший на пенсию гражданин получал бы ежемесячно 387 рублей, но из-за продления срока выплаты накоплений на шесть месяцев получит 378 рублей, подсчитали журналисты.
Как пояснили в Минтруде, решение увеличить расчётные сроки обусловлено статистикой Росстата, фиксирующей рост продолжительности жизни. На основании этих данных российские власти оценивают ожидаемую продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста в 16,86 лет для мужчин и в 26,56 лет для женщин.
Чиновники подчёркивают, что на размер накопительной пенсии не влияет на страховую пенсию. Срок выплат накопительных пенсий увеличивается повышают с 2016 года, с тех пор он вырос уже на 2,5 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 20 мая:
- Новости за ночь: Правообладатель потребовал полностью заблокировать YouTube в России
- Новости за ночь: Вирусолог заявил, что Россия прошла пик COVID-19
- Новости за ночь: Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
- Новости за ночь: СМИ узнали о планах провести парад и голосование по Конституции 24 июня
Горячие новости
Заразились
300 тыс.+9 263 / сут.
Умерли
2 837+115 / сут.
Выздоровели
76 130+5 921 / сут.
- Работающие с COVID-19 медики могут получить льготы военных
- Новости за ночь: Правообладатель потребовал полностью заблокировать YouTube в России
- Новости за ночь: В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
- Новости за ночь: Вирусолог заявил, что Россия прошла пик COVID-19
- Новости за ночь: Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru