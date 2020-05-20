Новости за ночь: Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина

Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. Об этом в эфире Первого канала рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она подчеркнула, что в рамках первого этапа заработают санатории с медицинской лицензией, а также коттеджи и апарт-отели, отмечает РИА ФАН.

По словам Догузовой, Ростуризм смотрит на открытие летнего сезона «с большим оптимизмом». Она подчеркнула, что детали будут согласованы с регионами в ближайшие 10 дней, пишут Известия.

Коронавирус — не приговор. Эксперт о будущем международного туризма

Кстати, Ранее стало известно, что в эту среду, 20 мая, Турция намерена открыть свои границы для туристов, в том числе и россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом страна разрешает въезд гражданам 31 страны мира (России, Украины, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана и не только).

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН рассказал, готовы ли россияне ехать в Турцию.

«Желающих поехать в Турцию всегда много. Страна гостеприимная. Сейчас они открылись для тех, кто едет на лечение. Это красивый маркетинговый ход. Они открываются постепенно. Отели гостей ждут с июня, в июле ждут россиян. Турки серьезно занимаются подготовкой инфраструктуры с точки зрения санэпидемиологической безопасности», - отметил эксперт.

При этом собеседник НСН отметил, что не все зависит от Турции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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