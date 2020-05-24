Синоптики опровергли аномальную жару летом в центре России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН пообещал жителям центра России комфортное лето.
В ряде российских регионов в июне и июле прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокими температурами. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС, передаёт РИА Новости.
По данным специалистов, в умеренных широтах, включая Московский регион, дневные температуры могут достигать +30 градусов. В южных областях ожидается +35 и выше.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН напомнил, что до конца мая средние температуры отстают от стандартных показателей на несколько градусов, хотя уже с понедельника, 25 мая начнется потепление. Перестройка на летнюю погоду произойдет 28-29 мая.
«Июнь, по сегодняшним расчетам, будет теплым. Положительная аномалия совсем небольшая +1-+2 градуса от положенных многолетних значений. Будет небольшая засушливость - +5% к норме. Июнь довольно благополучный: умеренно-теплый, не влажный, даже с большим количеством солнечных дней, чем обычно.
В июле отклонение от нормы – максимум 1,5 градуса. Дефицит осадков на уровне 10-15% от нормы. Их будет меньше. Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит.
Температура в августе тоже в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%», - считает метеоролог.
Евгений Тишковец считает, что жителей средней полосы России ждет комфортное лето.
«Лето в средней полосе России выдастся довольно благополучным. Это умеренный, комфортный температурный режим. Это значит, что столбики термометров в ночные часы будут колебаться от +10 до +15 градусов, а днем – от +20 до +25 градусов тепла. Внутри этого периода, конечно, будут волны похолодания, связанные с циклонами и дождями, и зоны более теплой и солнечной погоды также будут периодически. В целом, судя по метеокартам, все будет хорошо!» - убежден эксперт.
Ранее НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что уже вторую неделю показатели в столичном регионе отстают от нормы, в среднем разрыв составляет 3-5 градусов. По словам Макаровой, такая прохладная погода свойственна началу или середине апреля.
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