Синоптики опровергли аномальную жару летом в центре России

В ряде российских регионов в июне и июле прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокими температурами. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС, передаёт РИА Новости.

По данным специалистов, в умеренных широтах, включая Московский регион, дневные температуры могут достигать +30 градусов. В южных областях ожидается +35 и выше.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН напомнил, что до конца мая средние температуры отстают от стандартных показателей на несколько градусов, хотя уже с понедельника, 25 мая начнется потепление. Перестройка на летнюю погоду произойдет 28-29 мая.

«Июнь, по сегодняшним расчетам, будет теплым. Положительная аномалия совсем небольшая +1-+2 градуса от положенных многолетних значений. Будет небольшая засушливость - +5% к норме. Июнь довольно благополучный: умеренно-теплый, не влажный, даже с большим количеством солнечных дней, чем обычно.