Гидрометцентр - столице: Лето задерживается!

21 мая в столице стало самым холодным днем с начала месяца. Температура достигла лишь 8°C. Уже вторую неделю показатели в столичном регионе отстают от нормы, в среднем разрыв составляет 3-5 градусов, а в последние сутки термометры показали на 8 градусов холоднее, сообщила НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Она объяснила, что повышение температуры начнется с воскресенья, более заметным оно станет уже на предстоящей неделе, но все равно это будут пока что совсем не летние значения.