Гидрометцентр - столице: Лето задерживается!
Синоптики рассказали НСН, какая погода ожидает москвичей в предстоящие выходные.
21 мая в столице стало самым холодным днем с начала месяца. Температура достигла лишь 8°C. Уже вторую неделю показатели в столичном регионе отстают от нормы, в среднем разрыв составляет 3-5 градусов, а в последние сутки термометры показали на 8 градусов холоднее, сообщила НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Она объяснила, что повышение температуры начнется с воскресенья, более заметным оно станет уже на предстоящей неделе, но все равно это будут пока что совсем не летние значения.
«Прохладная погода у нас задержалась. В субботу изменений ждать не стоит. Только в воскресенье днем наметится тенденция на повышение температуры. В ночь на субботу 23 мая прогнозируется небольшой дождь, температура +3°C... +5°C, по области 0°C... +5°C. Днем в Москве всего +7°C... +10°C, в Подмосковье +6°C... +11°C. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. В воскресенье днем тоже небольшой дождь, но на пару градусов теплее: +10°C... +12°C, в Подмосковье до +13°C. Ветер развернется на западный. В понедельник днем местами опять пройдет небольшой дождь, потеплеет до +15°C... +17°C. По области максимальная температура составит +18°C. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Во вторник обойдется без дождя, +15°C... +20°C», - рассказала метеоролог.
Согласно наблюдениям, 28 мая норма среднесуточной температуры преодолевает 15 градусов. Синоптики считают это началом климатического лета. Однако каждый год происходит немного по-разному. В этот раз лето немного задерживается. По словам Марины Макаровой, такая прохладная погода свойственна началу или середине апреля.
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