Новости за ночь: В России создадут систему контроля за ветхим жильем
Система контроля ветхого жилья появится в России. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства прорабатывает поправки в законодательство, которые необходимы для ее создания. Система позволит детально контролировать состояние жилого фонда в стране и повысить эффективность капитального ремонта, пишут «Известия». При необходимости программа будет скорректирована - появится возможность отдавать приоритет наиболее нуждающимся в капремонте домам. Можно будет контролировать состояние ветхих домов - это необходимо, чтобы уменьшить количество аварийных зданий.
Ранее в Госдуме предложили предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку по 3% годовых.
В эфире НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что это предложение заинтересует рынок.
«Если это будет иметь такой социальный характер, то это очень важно с точки зрения развития строительного рынка, ипотечного и государственно-частного кредитования. Если государство будет датировать программу, гарантировать, то банки пойдут на это», — считает Тосунян.
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