Новости за ночь: В России создадут систему контроля за ветхим жильем

Ранее в Госдуме предложили предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку по 3% годовых.

В эфире НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что это предложение заинтересует рынок.

«Если это будет иметь такой социальный характер, то это очень важно с точки зрения развития строительного рынка, ипотечного и государственно-частного кредитования. Если государство будет датировать программу, гарантировать, то банки пойдут на это», — считает Тосунян.