Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В России началась короткая трехдневная рабочая неделя, сообщает РИА Новости.

Она продлится с 9 по 11 июня. Предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.

Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года.

Санкт-Петербург является ключевым туристическим направлением у москвичей в июне, сказал в эфире НСН депутат Госдумы Алексей Волоцков.

