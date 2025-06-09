Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
9 июня 202501:34
В России началась короткая трехдневная рабочая неделя, сообщает РИА Новости.
Она продлится с 9 по 11 июня. Предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года.
Санкт-Петербург является ключевым туристическим направлением у москвичей в июне, сказал в эфире НСН депутат Госдумы Алексей Волоцков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховная Рада: Нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела
- СМИ: В Воронежской области звучат взрывы
- Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
- США: Зеленский осознает, что проигрывает России
- Вашингтон раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене
- Представитель Ефремова не подтвердила данные о новой роли актера
- Отец Илона Маска поразился чистоте Москвы и чудесным дорогам
- Хинштейн: Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске
- Сотрудники МЧС России спасли 33 человека при пожаре северо-востоке Москвы
- Boeing 747-400 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru