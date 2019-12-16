Банкиры поддержали расселение аварийных домов через ипотеку

Член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков предложил предоставлять гражданам, поживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку по 3% годовых. Предполагается, что первоначальный взнос по этой программе будет уплачиваться Фондом содействия реформированию ЖКХ, пишут «Известия». Ежемесячный взнос должен быть таким, чтобы у семей после его выплаты оставалось не менее двух прожиточных минимумов, пояснил депутат нижней палаты. Соответствующая инициатива направлена вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

Российские банки заинтересованы в таком предложении — это расширит рынок ипотечного кредитования, заявил в эфире НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.