Банкиры поддержали расселение аварийных домов через ипотеку
Президент Ассоциации российских банков рассказал НСН, что кредитные организации готовы поддержать любые формы ипотеки — главное понять, кто будет обеспечивать проценты по кредитам.
Член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков предложил предоставлять гражданам, поживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку по 3% годовых. Предполагается, что первоначальный взнос по этой программе будет уплачиваться Фондом содействия реформированию ЖКХ, пишут «Известия». Ежемесячный взнос должен быть таким, чтобы у семей после его выплаты оставалось не менее двух прожиточных минимумов, пояснил депутат нижней палаты. Соответствующая инициатива направлена вице-премьеру РФ Виталию Мутко.
Российские банки заинтересованы в таком предложении — это расширит рынок ипотечного кредитования, заявил в эфире НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
«Банки заинтересованы в том, чтобы ипотека развивалась в разных формах. Другое дело — за чей счет будут соответствующие проценты обеспечены. Вместе с тем, если это будет иметь такой социальный характер, то это очень важно с точки зрения развития строительного рынка, ипотечного и государственно-частного кредитования. Если государство будет датировать программу, гарантировать, то банки пойдут на это», — считает Тосунян.
Между тем, в Общественной палате к инициативе расселения аварийного и ветхого жилья через ипотеку отнеслись отрицательно. Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что неправильно перекладывать эту проблему на граждан.
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