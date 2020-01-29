Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае достигло 132

Открывшаяся после новогодних каникул Гонконгская биржа на фоне распространения коронавируса обвалилась на 3%, сообщает РИА Новости. Так, за четыре выходных дня число жертв нового вируса выросло в 5 раз, число зараженных – в 7 раз.

Китайский коронавирус 2019-nCoV, получивший распространение из китайского города Ухань, по своим масштабам уже превзошёл показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года. На территории материкового Китая тогда заразились 5327 человек, 349 погибли.

Коронавирус распространился и в другие страны за пределами азиатского региона. Несколько случаев заболевания зафиксированы в США и Европе. В России пока не один случай не подтвердился.

