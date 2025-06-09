ПВО сбила за два часа более 20 украинских дронов

Это произошло с 22:00 мск 8 июня до 00:00 мск 9 июня в небе над Воронежской и Белгородской областями. Беспилотники были самолетного типа.

Так, 17 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, семь дронов - над Белгородской областью.

Ранее женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

