ПВО сбила за два часа более 20 украинских дронов

Средства системы ПВО России сбили за два часа 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Это произошло с 22:00 мск 8 июня до 00:00 мск 9 июня в небе над Воронежской и Белгородской областями. Беспилотники были самолетного типа.

Так, 17 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, семь дронов - над Белгородской областью.

Ранее женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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