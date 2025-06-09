СМИ: В Воронежской области звучат взрывы

О минимум 10 взрывах в небе заявили жители Воронежской области, сообщает Telegram-канал Mash.

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Первые хлопки прогремели в Борисоглебске. Ранее над регионом сбили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Инжавинском районе Тамбовской области слышали звуки, похожие на полёты беспилотников.

Ранее стало известно, что беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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