СМИ: В Воронежской области звучат взрывы
9 июня 202502:07
О минимум 10 взрывах в небе заявили жители Воронежской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Первые хлопки прогремели в Борисоглебске. Ранее над регионом сбили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в Инжавинском районе Тамбовской области слышали звуки, похожие на полёты беспилотников.
Ранее стало известно, что беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru