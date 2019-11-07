Тришкин кафтан: Ветхое жилье подлежит ремонту

Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, создадут специальную подпрограмму капремонта. В этих зданиях предусмотрены только необходимые работы для поддержания их безопасности до тех пор, пока дома не переведут в аварийный фонд. Подпрограмма, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан, - сообщили «Известия».

«Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», - поспешили уточнить в Минстрое. Проект закона о капитальном ремонте сохраняет все действующие гарантии прав граждан, проживающих в аварийном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки при переселении, - заверила пресс-служба ведомства. Ремонтные работы в таких домах будут финансироваться со взносов на капремонт, однако это не повлечет за собой увеличение тарифов для граждан. Финансирование на поддержание такого жилого фонда будет выделяться вплоть до признания тех или иных зданий аварийными, - пояснили в ведомстве.

Инициатива представляет собой инструмент, позволяющий оттягивать снос домов в аварийном состоянии, - следует из комментария, который дал в эфире НСН глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор:

«Я категорически против. Это будет очередной способ переводить жилье, находящееся на грани аварийного, в грань ветхого, и, тем самым, не сносить. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Здесь надо исходить из гуманных соображений к людям, живущим в ветхом жилье. Перекрытия внутри деревянные, как правило – на грани обрушения. Очень часто нет целого ряда социальных услуг: канализации, воды. Считаю, что пусть программа (расселения аварийного жилья – НСН) будет растянута на более длительный срок, но такое жилье не надо восстанавливать ни за счет государства, ни жителей».

«Не просто латать, а реально обновлять жилой фонд», - велел президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета еще в начале года, на котором обсуждалось, в частности, расселение из ветхого жилья. Как можно отремонтировать дом, уровень износа которого превышает 70%? А, главное, зачем? Ответ напрашивается только один - чтобы средства освоить. Благо поле непаханное: по статистике в стране насчитывается 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья. Даже если выделить по сто рублей на поддержание всей этой площади в категории ветхой, можно освоить 2,5 миллиарда. И никакого мошенничества. А люди? Не жили, так и не начинать…

