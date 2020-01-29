Новости за ночь: Названы сроки возможного появления коронавируса в России
Китайский коронавирус может прийти в России к середине февраля 2020 года. Такой прогноз сделал замдиректора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава Владимир Чуланов, читая лекцию на вебинаре 24 января.
Содержание лекции приводит издание «Фармацевтический вестник». В материале говорится, что специалисты считают высоким риск появления вируса в России, поскольку наблюдаются случаи заболеваний в приграничных с РФ провинциях Китая, а сам вирус распространяется довольно быстро.
По последним данным, факт появления вируса зарегистрирован уже более чем в 16 странах. В Китае из шести тысяч заразившихся умерли 132 человека. Коронавирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путём. Заразиться им можно и в том случае, если инфекция попадет на слизистую оболочку глаз (например, человек потрет глаза руками).
В России пока ни один случай заболевания новым коронавирусом не подтвердился. 28 января стало известно о том о прекращении приёма заявок на въезд в РФ туристических групп из Китая. До 7 февраля закрыты несколько пунктов пропуска на границе Китая с Еврейской автономной областью и Хабаровским краем.
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