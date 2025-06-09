Госдума: С 1 июля тарифы ЖКХ проиндексируют на 11,9%

По его словам, повышение будет зависеть от региона. Индексация обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы, а также инфляцией.

Ранее стало известно, что в Москве произойдет рекордное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

