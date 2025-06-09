Госдума: С 1 июля тарифы ЖКХ проиндексируют на 11,9%
В России плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет с 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
По его словам, повышение будет зависеть от региона. Индексация обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы, а также инфляцией.
Ранее стало известно, что в Москве произойдет рекордное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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