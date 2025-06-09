Как Байден: Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
9 июня 202503:01
Американский президент Дональд Трамп споткнулся, поднимаясь по трампу самолета, сообщает РИА Новости.
Это произошло в Морристауне. На появившемся видео видно, как глава государства поднимается по трапу на президентский борт. Едва не упав, он поднялся вверх и обратился к журналистам, сжав кулак.
В 2021 году экс-президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru