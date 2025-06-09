Верховная Рада: Нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела
Жители Украины должны потребовать от президента Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела погибших солдат, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По его словам, все родные пропавших без вести должны выйти к офису главы государства и потребовать его уйти в отставку. «Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — отметил парламентарий.
Дмитрук указал, что Зеленский решил подло саботировать жест доброй воли со стороны Москвы.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховная Рада: Нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела
- СМИ: В Воронежской области звучат взрывы
- Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
- США: Зеленский осознает, что проигрывает России
- Вашингтон раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене
- Представитель Ефремова не подтвердила данные о новой роли актера
- Отец Илона Маска поразился чистоте Москвы и чудесным дорогам
- Хинштейн: Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске
- Сотрудники МЧС России спасли 33 человека при пожаре северо-востоке Москвы
- Boeing 747-400 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru