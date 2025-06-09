Верховная Рада: Нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела

По его словам, все родные пропавших без вести должны выйти к офису главы государства и потребовать его уйти в отставку. «Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — отметил парламентарий.

Дмитрук указал, что Зеленский решил подло саботировать жест доброй воли со стороны Москвы.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

