Верховная Рада: Нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела

Жители Украины должны потребовать от президента Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела погибших солдат, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

США: Зеленский осознает, что проигрывает России

По его словам, все родные пропавших без вести должны выйти к офису главы государства и потребовать его уйти в отставку. «Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — отметил парламентарий.

Дмитрук указал, что Зеленский решил подло саботировать жест доброй воли со стороны Москвы.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПленныеУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры