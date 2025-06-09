США: Зеленский осознает, что проигрывает России

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что терпит поражение в конфликте с Москвой, поэтому пытается втянуть в него Североатлантический альянс, сообщил радиостанции WABC американский сенатор Томми Табервилл.

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По его словам, украинский лидер не может выиграть в войне самостоятельно. Парламентарий указал, что Зеленский целенаправленно пошел на эскалацию конфликта, атаковав российские аэродромы.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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