Клишас: Началась денацификация Днепропетровской области
9 июня 202504:35
Стало известно о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», - заявил парламентарий.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ начали продвижение в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клишас: Началась денацификация Днепропетровской области
- ПВО сбила за два часа более 20 украинских дронов
- Госдума: С 1 июля тарифы ЖКХ проиндексируют на 11,9%
- Как Байден: Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
- Верховная Рада: Нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела
- СМИ: В Воронежской области звучат взрывы
- Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
- США: Зеленский осознает, что проигрывает России
- Вашингтон раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене
- Представитель Ефремова не подтвердила данные о новой роли актера
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru