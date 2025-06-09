Клишас: Началась денацификация Днепропетровской области

Стало известно о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области.

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Об этом сообщил в Telegram глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», - заявил парламентарий.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ начали продвижение в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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