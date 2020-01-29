Новости за ночь: Голикова нашла причину болезней детей в некачественном питании в школах

Татьяна Голикова связала проблемы ожирения у детей с плохим питанием в школах. Вице-премьер считает, что в учебных заведениях нужно создать инфраструктуру для обеспечения учеников полезной едой. По ее словам, проблемы с ожирением, диабетом и прочими заболеваниями связаны с некачественным питанием в школе.

Голикова, которую цитирует Ura.ru, отметила, что вплоть до конца прошлого года 37 регионов страны не обеспечивали школьников горячим питанием. По её словам, в правительстве прорабатывают возможность введения отдельного меню для детей, страдающих диабетом. Для них могут быть организованы отдельные столы.