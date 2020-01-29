Новости за ночь: Голикова нашла причину болезней детей в некачественном питании в школах
Татьяна Голикова связала проблемы ожирения у детей с плохим питанием в школах. Вице-премьер считает, что в учебных заведениях нужно создать инфраструктуру для обеспечения учеников полезной едой. По ее словам, проблемы с ожирением, диабетом и прочими заболеваниями связаны с некачественным питанием в школе.
Голикова, которую цитирует Ura.ru, отметила, что вплоть до конца прошлого года 37 регионов страны не обеспечивали школьников горячим питанием. По её словам, в правительстве прорабатывают возможность введения отдельного меню для детей, страдающих диабетом. Для них могут быть организованы отдельные столы.
По данным Росстата, избыточная масса тела наблюдается у 47% мужчин и 35% женщин. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что тенденция к увеличению числа людей с избытком веса наблюдается во всем мире.
«Обусловлено это увеличением энергии, которую человек потребляет, она превышает расходную составляющую – магазины предлагают большое количество легкоупотреблямых продуктов, а люди ведут малоподвижный образ жизни», - сказала она.
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