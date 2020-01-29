Новости за ночь: Кравчук рассказал о встрече Сталина с Гитлером
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заступился за нынешнего главу государства Владимира Зеленского после его слов о «сговоре тоталитарных режимов», приведшем ко Второй мировой войне и позволившем нацистам устроить Холокост.
Кравчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» уточнил, что изучил процитированную речь Зеленского, пишет Ura.ru. Действующий президент говорит о том, что начавшаяся после агрессии фашистской Германии на Польшу Вторая мировая война была спровоцирована заключенным Германией и СССР союзом, объяснил Кравчук.
По версии Кравчука, создание этого союза обсуждалось на встрече Гитлера со Сталиным во Львове. Экс-президент Украины утверждает, что эта встреча «не является секретом» и закреплена документом. Участники шоу, однако, заявили, что такой встречи не было.
Тем не менее, в прессе со ссылками на несколько исторических документов такая встреча упоминается. В августе 1939 года СССР и Германия заключили договор о ненападении, а сама встреча Сталина и Гитлера если и была, то позже. Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на историков, она могла произойти в октябре. Так, о встрече во Львове помощнику госсекретаря США Адольфу Берлу-младшему свое время сообщил директор ФБР Эдгар Гувер. Автор книги «Пакт, изменивший ход истории» Владимир Наджафов приводил переписку высшего руководства СССР и Германии, свидетельствующую о попытке согласовать дату такой встречи. Однако ясности с датой той встречи, если она была, всё равно нет – называются даты с 17 по 19 октября.
Изучивший журнал посещений Сталина Эдвард Радзинский утверждал, что 17-18 октября у вождя было большое количество посетителей, а вот 19 числа у не было никого – прием продолжился вечером 20 октября.
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