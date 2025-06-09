Вашингтон раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend раскритиковал военную помощи Киеву при администрации экс-президента Джо Байдена.
Он назвал это безумием. «Они тратили столько денег по всему миру, при этом вообще не занимаясь дипломатией», - указал он. Отмечается, что при бывшем президенте страна отправила Украине 300 миллиардов долларов, игнорируя при этом дипломатические шаги.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп дал понять лидерам стран Европы, что желает отстраниться от конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru