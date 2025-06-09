Представитель Ефремова не подтвердила данные о новой роли актера
9 июня 202500:01
Представитель российского актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева сообщила, что заявления о первой после выхода из колонии его роли и гонораре за это – это домыслы, сообщает ТАСС.
По ее словам, все сведения о Ефремове в СМИ кто-то придумал. Глаголева призвала дать актеру спокойно прийти в себя и заняться своей жизнью.
Ранее стало известно, что актер, недавно вышедший из колонии, уже в августе возобновит съёмки в кино. Он подписал контракт на 13 миллионов рублей за исполнение главной роли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru