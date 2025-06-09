Представитель Ефремова не подтвердила данные о новой роли актера

По ее словам, все сведения о Ефремове в СМИ кто-то придумал. Глаголева призвала дать актеру спокойно прийти в себя и заняться своей жизнью.

Ранее стало известно, что актер, недавно вышедший из колонии, уже в августе возобновит съёмки в кино. Он подписал контракт на 13 миллионов рублей за исполнение главной роли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

