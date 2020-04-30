Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдёт на спад

Специалист уверен, что говорить о выходе на плато пока рано. Сейчас наблюдается сглаженная тенденция по заболеваемости, достигнутая благодаря мерам разграничительного характера, отметил Акимкин.

По его мнению, в дальнейшем снижению темпов распространения нового коронавируса поспособствует и природный фактор — солнечный свет.

Ранее Сбербанк на основе эпидемиологического симулятора GLEAM спрогнозировал пик коронавируса в России на первую декаду мая. Предполагается, что Москва пройдёт его чуть раньше, чем регионы.