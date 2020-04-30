Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдёт на спад
Пик заболеваемости коронавирусом с максимальными значениями в статистике в России придётся на середину мая, заявил в эфире «Первого канала» академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. После этого, по его словам, произойдёт снижение заболеваемости.
Специалист уверен, что говорить о выходе на плато пока рано. Сейчас наблюдается сглаженная тенденция по заболеваемости, достигнутая благодаря мерам разграничительного характера, отметил Акимкин.
По его мнению, в дальнейшем снижению темпов распространения нового коронавируса поспособствует и природный фактор — солнечный свет.
Ранее Сбербанк на основе эпидемиологического симулятора GLEAM спрогнозировал пик коронавируса в России на первую декаду мая. Предполагается, что Москва пройдёт его чуть раньше, чем регионы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru