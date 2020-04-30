Новости за ночь: Почти 40 человек погибли при пожаре под Сеулом
Не менее 38 рабочих погибли, 10 пострадали в результате пожара в окрестностях Сеула. Огонь охватил строительную площадку склада, сообщают пожарные власти Республики Кореи.
Пожар вспыхнул в четырехэтажном здании в Ичхоне ещё накануне днем. Потушить его удалось только к вечеру по местному времени. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжёлое.
По предварительным данным, пожар был вызван взрывом, произошедшем в ходе строительных работ. Причём свидетели сообщают о целой серии детонаций. Огонь распространился стремительно, поэтому люди вообще не успели эвакуироваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru