Новости за ночь: В Екатеринбурге ликвидированы боевики при подготовке теракта

В Екатеринбурге уничтожены трое боевиков, которые собирались организовать террористически акт. Об этом информирует пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области.

На время поведения спецоперации режим контртеррористической операции вводился минувшей ночью в Чкаловском районе областного центра и пригородном Арамильском городском округе. Сейчас КТО уже завершена, передает RT.

Преступники оказали сопротивление и в ходе перестрелки получили смертельные ранения. По данным Национального антитеррористического комитета, на месте проведения силовой операции найдены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

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