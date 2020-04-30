Новости за ночь: В Екатеринбурге ликвидированы боевики при подготовке теракта
В Екатеринбурге уничтожены трое боевиков, которые собирались организовать террористически акт. Об этом информирует пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области.
На время поведения спецоперации режим контртеррористической операции вводился минувшей ночью в Чкаловском районе областного центра и пригородном Арамильском городском округе. Сейчас КТО уже завершена, передает RT.
Преступники оказали сопротивление и в ходе перестрелки получили смертельные ранения. По данным Национального антитеррористического комитета, на месте проведения силовой операции найдены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru