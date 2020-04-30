Новости за ночь: В Госдуме предложили простить россиянам лёгкие административные нарушения

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России предлагают впервые провести амнистию по лёгким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Авторами законопроекта выступили депутаты Алексей Диденко, Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, пишут «Известия».

В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии к 75-летию Победы

Речь идёт о 30 статьях КоАП, в том числе о безбилетном проезде, появлении в общественных местах в нетрезвом виде, нарушении правил охоты, нарушения правил дорожного движения, за исключением вождения в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования.

Диденко рассказал, что амнистию готовили задолго до пандемии коронавируса, и из-за COVID-19 расширили состав правонарушений, который хотят подвести под амнистию. Авторы законопроекта надеются, что такая мера смягчит социально-экономические последствия «коронавирусного» кризиса.

Амнистии в России до сих пор проводились только по статьям Уголовного кодекса, в последний раз её объявляли к 70-летию Победы. В СПЧ считают возможным поддержать отмену штрафов, если это будет временная мера.

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Фото: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:ШтрафыАмнистияДень Победы
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