Новости за ночь: В Госдуме предложили простить россиянам лёгкие административные нарушения

Речь идёт о 30 статьях КоАП, в том числе о безбилетном проезде, появлении в общественных местах в нетрезвом виде, нарушении правил охоты, нарушения правил дорожного движения, за исключением вождения в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования.

Диденко рассказал, что амнистию готовили задолго до пандемии коронавируса, и из-за COVID-19 расширили состав правонарушений, который хотят подвести под амнистию. Авторы законопроекта надеются, что такая мера смягчит социально-экономические последствия «коронавирусного» кризиса.

Амнистии в России до сих пор проводились только по статьям Уголовного кодекса, в последний раз её объявляли к 70-летию Победы. В СПЧ считают возможным поддержать отмену штрафов, если это будет временная мера.