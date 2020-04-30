Новости за ночь: В Госдуме предложили простить россиянам лёгкие административные нарушения
По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России предлагают впервые провести амнистию по лёгким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Авторами законопроекта выступили депутаты Алексей Диденко, Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, пишут «Известия».
Речь идёт о 30 статьях КоАП, в том числе о безбилетном проезде, появлении в общественных местах в нетрезвом виде, нарушении правил охоты, нарушения правил дорожного движения, за исключением вождения в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования.
Диденко рассказал, что амнистию готовили задолго до пандемии коронавируса, и из-за COVID-19 расширили состав правонарушений, который хотят подвести под амнистию. Авторы законопроекта надеются, что такая мера смягчит социально-экономические последствия «коронавирусного» кризиса.
Амнистии в России до сих пор проводились только по статьям Уголовного кодекса, в последний раз её объявляли к 70-летию Победы. В СПЧ считают возможным поддержать отмену штрафов, если это будет временная мера.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 30 апреля
- Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдёт на спад
- Новости за ночь: Почти 40 человек погибли при пожаре под Сеулом
- Новости за ночь: В Кремле заявили о высоком риске второй волны коронавируса
- Новости за ночь: В Екатеринбурге ликвидированы боевики при подготовке теракта
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдёт на спад
- Новости за ночь: Почти 40 человек погибли при пожаре под Сеулом
- Новости за ночь: В Кремле заявили о высоком риске второй волны коронавируса
- Новости за ночь: В Екатеринбурге ликвидированы боевики при подготовке теракта
- Новости за ночь: В Госдуме предложили простить россиянам лёгкие административные нарушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru