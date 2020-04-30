Новости за ночь: В Кремле заявили о высоком риске второй волны коронавируса
Введённые в России из-за коронавируса ограничительные меры нужно снимать осторожно из-за очень большого риска второй волны заболеваемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVi.
По его словам, для поэтапной отмены ограничений потребуются взвешенные и согласованные со специалистами решения. Представитель Кремля добавил, что жёсткие меры, включающие режим самоизоляции, помогли России избежать «итальянского»
сценария взрывного роста заболеваемости. Сейчас темпы прироста заражений сместились из Москвы в регионы, но можно «робко надеяться», что страна уже вышла на плато, сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями 6, 7 и 8 мая, а также поручил правительстве и Роспотребнадзору при участии рабочей группы Госсовета подготовить план поэтапного снятия ограничений.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН одобрил такой подход. По его мнению, лучше всего было бы выходить из режима ограничений после пика заболеваемости, но пока непонятно, когда этот пик будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru