Эпидемиолог сравнил прогнозы пика COVID-19 с гаданием на кофейной гуще

По оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в регионах отстаёт от Москвы. Согласно разработанной Сбербанком математической модели, пик коронавируса в России наступит в России в первой декаде мая, в Москве — на несколько дней раньше. А вот учёные из Сингапурского университета дизайна и технологий по математической SIR-модели подсчитали, что пандемия коронавируса в России полностью завершится к 20 августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН одобрил предложенный властями сценарий поэтапного снятия ограничений.

«Постепенно выходить — это ключевое. И Владимир Владимирович вчера именно это и поручил правительству: наметить план постепенного выхода. Не все и всё сразу, а продумать, чтобы экономика не легла совсем на дно, а мужчины совсем не заросли в отсутствие парикмахерских. Мы постепенно выходим из карантина и одновременно смотрим заболеваемость, как вновь вводимые послабления повлияют на эпидобстановку — это очень разумный подход. Как это будет реализовано? Как президент вчера заметил, зависит от всех нас вместе и от каждого по отдельности», - отметил он.

По мнению эпидемиолога, лучше всего снимать ограничения уже после прохождения пика заболеваемости, но точно определить его очень сложно.

«Из общих соображений рациональнее выходить (из карантина — прим. НСН) после пика, но когда будет пик, это вопрос. Одно дело пик у страны, другое - у региона, пик в Москве и пик на Чукотке — они разные и в разное время. Как этот пик определить в отсутствие банка сывороток (крови человека - прим. НСН) по каждому региону, где можно отслеживать иммунную прослойку, я не знаю. Если кто-то в Роспотребнадзоре знает, они и говорят: через две, три, четыре недели… Не знаю, как в Сингапуре делается математическая модель, но мне кажется, это гадание на кофейной гуще или глядя в потолок. Насколько это научно обоснованно, я не знаю. У меня нет математического аппарата, его нужно создавать не во время эпидемии, а в межэпидемический период», - подчеркнул Гинцбург в беседе с НСН.

В России в среду зафиксирован минимальный с 23 апреля суточный прирост новых случаев COVID-19, но показатель всё ещё остаётся высоким - плюс 5841 заболевший. Замедление, в частности, наблюдается в Москве - до 2220 новых случаев за минувшие отчётные сутки.

