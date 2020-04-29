Пик эпидемии COVID-19 в России предсказал искусственный интеллект

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом РИА Новости заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что аналитиками на основе эпидемиологического симулятора GLEAM было разработано несколько сценариев. Согласно тому, что реализуется сейчас, пик эпидемии COVID-19 придется на первую декаду мая, сообщают Известия. В Москве же он наступит на несколько дней раньше, чем в других регионах, уточняет Life.ru.

Греф назвал «час пик» коронавируса в России

Ранее НСН писала, что глава Сбербанка Герман Греф назвал валюты, в которых россиянам лучше хранить сбережения. В интервью «Ленте.ру» он высказал мнение о том, что жителям страны следует создать корзину из четырех валют.

«Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка», - сказал он, добавив, что при наличии сколько-нибудь значимых накоплений, лучше хранить средства именно в этих валютах.

Тем же россиянам, у которых нет возможности копить, глава Сбербанка рекомендовал и дальше хранить сбережения в рублях.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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