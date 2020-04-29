Пик эпидемии COVID-19 в России предсказал искусственный интеллект

Ранее НСН писала, что глава Сбербанка Герман Греф назвал валюты, в которых россиянам лучше хранить сбережения. В интервью «Ленте.ру» он высказал мнение о том, что жителям страны следует создать корзину из четырех валют.

«Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка», - сказал он, добавив, что при наличии сколько-нибудь значимых накоплений, лучше хранить средства именно в этих валютах.



Тем же россиянам, у которых нет возможности копить, глава Сбербанка рекомендовал и дальше хранить сбережения в рублях.

