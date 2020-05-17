Вирусологи поддержали частичное снятие коронавирусных ограничений
Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что ситуация с эпидемией в стране стабилизировалась.
Три показателя для частичного выхода из ограничительного режима по коронавирусу назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, коэффициент распространения инфекции должен быть меньше единицы, должен быть обеспечен достаточный уровень тестирования, а также 50% коек должно быть свободно для приёма больных в медучреждениях. Как передает ТАСС, Воробьев заявил, что совокупность этих критериев позволяет с понедельника, 18 мая, начать в Подмосковье постепенный выход из санитарного режима.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что снятие ограничений в масштабе всей страны пока преждевременно.
«Мы еще не достигли этих параметров. У нас заражаемость еще не ниже единицы, только два дня заражений немного меньше. Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - сказал ученый.
Однако он поддержал постепенный запуск экономики. «Что касается необходимости открывать предприятия, видимо, это правильное предложение», - заключил Альштейн.
Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН назвал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.
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