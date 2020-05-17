Вирусологи поддержали частичное снятие коронавирусных ограничений

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что снятие ограничений в масштабе всей страны пока преждевременно.

«Мы еще не достигли этих параметров. У нас заражаемость еще не ниже единицы, только два дня заражений немного меньше. Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - сказал ученый.

Однако он поддержал постепенный запуск экономики. «Что касается необходимости открывать предприятия, видимо, это правильное предложение», - заключил Альштейн.

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН назвал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.

