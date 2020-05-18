В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия кинотеатров и спортзалов
Жителям России следует запастись терпением и не ждать открытия кинотеатров и спортзалов до тех пор, пока не будут пройдены три этапа снятия ограничений, ранее обозначенных Роспотребнадзором. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила руководитель ведомства Анна Попова.
Она подчеркнула, что в рамках первого этапа россиянам разрешат прогулки – максимум парами и при соблюдении социальной дистанции. Далее, во время второго этапа, планируется открытие магазинов и предприятий сферы услуг. И только на третьем этапе, по словам Анны Поповой, возможны «прогулки, к которым мы привыкли». А вот открытие кинотеатров произойдет «после всех трех этапов смягчения» введенных из-за COVID-19 ограничений, отмечает телеканал 360. Также глава Роспотребнадзора добавила, что на всех трех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции.
Накануне НСН писала, что рост распространения коронавирусной инфекции в России остановился. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости. По данным главы ведомства, стабилизация фиксируется на территории всей страны.
«Ориентироваться надо на то, что и летом придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом», — напомнила Анна Попова.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что ситуация с эпидемией в стране стабилизировалась.
«Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - сказал ученый.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru