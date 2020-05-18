В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия кинотеатров и спортзалов

Накануне НСН писала, что рост распространения коронавирусной инфекции в России остановился. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости. По данным главы ведомства, стабилизация фиксируется на территории всей страны.

«Ориентироваться надо на то, что и летом придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом», — напомнила Анна Попова.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что ситуация с эпидемией в стране стабилизировалась.

«Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - сказал ученый.



