Медведев анекдотом прокомментировал госпереворот в Польше
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев школьным анекдотом прокомментировал попытку госпереворота в Польше, произошедшую вечером 30 октября. Об этом экс-президент РФ написал в своем канале в «Максе».
Он считает, что ситуация в Варшаве является конституционным переворотом. Медведев добавил, что Трибунала в Польше давно нет.
«На ум приходит только старый школьный анекдот, который завершается словами "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу…"», - заметил политик.
По мнению Медведева, либералы в Польше действуют так же, как и на Украине, аннулируя полномочия Конституционного трибунала.
Ранее политолог Вадим Сипров допустил, что попытку госпереворота в Польше могли подготовить прозападные силы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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