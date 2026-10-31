Медведев анекдотом прокомментировал госпереворот в Польше

«На ум приходит только старый школьный анекдот, который завершается словами "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу…"», - заметил политик.

По мнению Медведева, либералы в Польше действуют так же, как и на Украине, аннулируя полномочия Конституционного трибунала.

Ранее политолог Вадим Сипров допустил, что попытку госпереворота в Польше могли подготовить прозападные силы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».