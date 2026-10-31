Минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года может вырасти до 11,4 тысячи рублей

В проекте бюджета Социального фонда России заложены новые значения минимального пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей, сообщает ТАСС.

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Так, с 1 февраля 2027 года эта выплата может достигнуть 11 395 рублей в месяц. В дальнейшем планируется её поэтапное повышение: до 11 850 рублей — в 2028 году, а до 12 325 рублей — в 2029 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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