Минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года может вырасти до 11,4 тысячи рублей

Так, с 1 февраля 2027 года эта выплата может достигнуть 11 395 рублей в месяц. В дальнейшем планируется её поэтапное повышение: до 11 850 рублей — в 2028 году, а до 12 325 рублей — в 2029 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

