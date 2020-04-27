Эпидемиолог: Москва пройдёт пик заболеваемости коронавирусом раньше регионов

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил НСН, что говорить о прохождении через пик заболеваемости коронавирусом можно будет только через 7-10 дней.

Пик инфицирования коронавирусом в российской столице был достигнут 3 дня назад, заявила руководитель Института экономики здравоохранения Высшей школы экономки Лариса Попович РИА «Новости».

Она пояснила, что относительно Москвы необходимо учитывать не просто изменение числа инфицированных каждый день, а так называемую сглаженную кривую с учётом числа проводимых тестов на COVID-19. В столице уже отмечается снижение числа выявленных случаев инфицирования, несмотря на сохранение количества проводимых тестов.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН не согласился с прогнозом Попович, заявив, что делать выводы о прохождении пика заболеваемости коронавирусом по итогам трёх дней ещё рано.

Обновлён рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19

«То, что мы наблюдаем уже на протяжении трёх дней, это очень здорово, но не будет ли на четвёртый день другая статистика – я не могу сказать. Когда будет на протяжении 7-10 дней положительная, статистически подтверждённая, тенденция, тогда уже можно будет радоваться и утверждать, что мы перевалили через пик и идём к победе над коронавирусом», - сообщил эпидемиолог.

Распространение же коронавирусной инфекции в регионах ещё впереди, но точные прогнозы делать сейчас невозможно, считает Гинцбург.

«Конечно, регионы задержатся относительно Москвы, потому что и развитие там пошло позже, но прогнозировать по каждому региону – это гадание, потому что плотность населения там другая, расстояния другие и даже культурные традиции и праздники могут отмечать другие», - сказал учёный.

Кроме того, стали известны самые эффективные в своей борьбе с коронавирусом регионы. Рейтинг субъектов Федерации по эффективности борьбы с распространением коронавируса за минувшую неделю составил экспертный институт социальных исследований. Первые места в разделе, посвящённом мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, достались Москве, Брянской и Новосибирской областям. Лучшие методы профилактики отмечены в Ленинградской, Московской областях и в Краснодарском крае.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры