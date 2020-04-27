Эпидемиолог: Москва пройдёт пик заболеваемости коронавирусом раньше регионов
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил НСН, что говорить о прохождении через пик заболеваемости коронавирусом можно будет только через 7-10 дней.
Пик инфицирования коронавирусом в российской столице был достигнут 3 дня назад, заявила руководитель Института экономики здравоохранения Высшей школы экономки Лариса Попович РИА «Новости».
Она пояснила, что относительно Москвы необходимо учитывать не просто изменение числа инфицированных каждый день, а так называемую сглаженную кривую с учётом числа проводимых тестов на COVID-19. В столице уже отмечается снижение числа выявленных случаев инфицирования, несмотря на сохранение количества проводимых тестов.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН не согласился с прогнозом Попович, заявив, что делать выводы о прохождении пика заболеваемости коронавирусом по итогам трёх дней ещё рано.
«То, что мы наблюдаем уже на протяжении трёх дней, это очень здорово, но не будет ли на четвёртый день другая статистика – я не могу сказать. Когда будет на протяжении 7-10 дней положительная, статистически подтверждённая, тенденция, тогда уже можно будет радоваться и утверждать, что мы перевалили через пик и идём к победе над коронавирусом», - сообщил эпидемиолог.
Распространение же коронавирусной инфекции в регионах ещё впереди, но точные прогнозы делать сейчас невозможно, считает Гинцбург.
«Конечно, регионы задержатся относительно Москвы, потому что и развитие там пошло позже, но прогнозировать по каждому региону – это гадание, потому что плотность населения там другая, расстояния другие и даже культурные традиции и праздники могут отмечать другие», - сказал учёный.
Кроме того, стали известны самые эффективные в своей борьбе с коронавирусом регионы. Рейтинг субъектов Федерации по эффективности борьбы с распространением коронавируса за минувшую неделю составил экспертный институт социальных исследований. Первые места в разделе, посвящённом мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, достались Москве, Брянской и Новосибирской областям. Лучшие методы профилактики отмечены в Ленинградской, Московской областях и в Краснодарском крае.
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