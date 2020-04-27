Эпидемиолог: Москва пройдёт пик заболеваемости коронавирусом раньше регионов

«То, что мы наблюдаем уже на протяжении трёх дней, это очень здорово, но не будет ли на четвёртый день другая статистика – я не могу сказать. Когда будет на протяжении 7-10 дней положительная, статистически подтверждённая, тенденция, тогда уже можно будет радоваться и утверждать, что мы перевалили через пик и идём к победе над коронавирусом», - сообщил эпидемиолог.

Распространение же коронавирусной инфекции в регионах ещё впереди, но точные прогнозы делать сейчас невозможно, считает Гинцбург.

«Конечно, регионы задержатся относительно Москвы, потому что и развитие там пошло позже, но прогнозировать по каждому региону – это гадание, потому что плотность населения там другая, расстояния другие и даже культурные традиции и праздники могут отмечать другие», - сказал учёный.

Кроме того, стали известны самые эффективные в своей борьбе с коронавирусом регионы. Рейтинг субъектов Федерации по эффективности борьбы с распространением коронавируса за минувшую неделю составил экспертный институт социальных исследований. Первые места в разделе, посвящённом мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, достались Москве, Брянской и Новосибирской областям. Лучшие методы профилактики отмечены в Ленинградской, Московской областях и в Краснодарском крае.

