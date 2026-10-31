В Польше обвинили Германию в попытке госпереворота в Варшаве
Депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчиньский обвинил Германию в причастности к конституционному кризису в стране.
Он считает, что либерально-левое правительство «хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», пишет РИА Новости. Тарчиньский напомнил, что польские власти также собираются отказаться от безопасных границ из-за желания ФРГ, чтобы нелегальные мигранты приезжали в другие страны.
До этого президент Польши Кароль Навроцкий назвал ночные события в Варшаве силовым захватом Конституционного суда.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев школьным анекдотом прокомментировал попытку госпереворота в Польше, произошедшую вечером 30 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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