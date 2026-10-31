Депутат: У Генштаба РФ есть список целей для ударов «Орешником»
У Генштаба России есть список целей для ударов баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.
По его словам, для применения «Орешника» не нужно каких-либо предпосылок, так как существуют военные задачи, для выполнения которых выбирается то или иное оружие.
Депутат напомнил, что это опасная и дорогостоящая система, поэтому применять ее без необходимости не стоит. Журавлев добавил, что «Орешник» будут использовать только, когда поступит приказ.
Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что РФ не уменьшала массированность ударов по промобъектам Украины, а ответ на атаки ВСУ по Орлу, Воронежу и Белгороду будет жестким и своевременным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сын Кашпировского рассказал, что работа отца разрушила их семью
- Минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года может вырасти до 11,4 тысячи рублей
- В Польше обвинили Германию в попытке госпереворота в Варшаве
- Депутат: У Генштаба РФ есть список целей для ударов «Орешником»
- Медведев анекдотом прокомментировал госпереворот в Польше
- МО: Силы ПВО сбили более 600 БПЛА ВСУ и 4 ракеты «Фламинго»
- В РФ изменят правила возврата билетов на поезд
- В Калининграде из-за аварии на ТЭЦ произошло отключение электроснабжения
- Володин: Число статей для выдворения мигрантов увеличится более чем вдвое
- Первый самолет с жителями Алешек приземлился в Гомеле