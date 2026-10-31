Депутат: У Генштаба РФ есть список целей для ударов «Орешником»

По его словам, для применения «Орешника» не нужно каких-либо предпосылок, так как существуют военные задачи, для выполнения которых выбирается то или иное оружие.

Депутат напомнил, что это опасная и дорогостоящая система, поэтому применять ее без необходимости не стоит. Журавлев добавил, что «Орешник» будут использовать только, когда поступит приказ.

Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что РФ не уменьшала массированность ударов по промобъектам Украины, а ответ на атаки ВСУ по Орлу, Воронежу и Белгороду будет жестким и своевременным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».