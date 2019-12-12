Диетолог: Россияне жиреют не от хорошей жизни

Около половины россиян имеют избыточный вес, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Такие цифры были установлены по итогам исследования рациона питания 100 тыс жителей страны в 2018 году.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что тенденция к увеличению числа людей с избытком веса наблюдается во всем мире.

«Обусловлено это увеличением энергии, которую человек потребляет, она превышает расходную составляющую – магазины предлагают большое количество легкоупотреблямых продуктов, а люди ведут малоподвижный образ жизни», - сказала она.

Королёва отметила, что в обществе уходит традиция готовить еду дома, а готовая пища содержит большое количество жира в сочетании с сахаром или солью. Производители это делают, что продукты были вкуснее и привлекательней.