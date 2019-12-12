Диетолог: Россияне жиреют не от хорошей жизни
Кандидат медицинских наук в эфире НСН рассказала о факторах, которые приводят россиян к лишнему весу.
Около половины россиян имеют избыточный вес, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Такие цифры были установлены по итогам исследования рациона питания 100 тыс жителей страны в 2018 году.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что тенденция к увеличению числа людей с избытком веса наблюдается во всем мире.
«Обусловлено это увеличением энергии, которую человек потребляет, она превышает расходную составляющую – магазины предлагают большое количество легкоупотреблямых продуктов, а люди ведут малоподвижный образ жизни», - сказала она.
Королёва отметила, что в обществе уходит традиция готовить еду дома, а готовая пища содержит большое количество жира в сочетании с сахаром или солью. Производители это делают, что продукты были вкуснее и привлекательней.
«Лень, неумение или нежелание использовать информацию, которая помогла бы противостоять набору массы тела и, тем самым, обеспечить профилактику ненужных проблем, как раз и приводит к этим нарушениям. С килограммами люди приобретают и факторы риска сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкологии и так далее. Это отчасти обусловлено и снижением материальной составляющей, так как люди вынуждены выбирать более дешевые продукты, для которых производители выбрали сырье с низкой себестоимостью, наполненные химическими элементами, консервантами, синтетическими элементами», - пояснила собеседница НСН.
По ее словам, эта ситуация усугубляется в регионах далеких от Москвы. Также важную роль играет потребление алкоголя. При этом, состоятельные граждане уже пресытились сиюминутными благами легкодоступных продуктов и больше внимания уделяют здоровью, как в продуктах питания, так и в занятиях спортом.
Исходя из исследования Росстата, мужчина ежедневно в среднем потребляет порядка 3031 килокалории, а женщина около 2225,5 килокалорий. Основную часть рациона составляют углеводы – 45% у мужчин и 46% у женщин, а жиры – 41% и 40% соответственно. При этом, ожирением первой, второй и третьей степени страдают почти 18% мужчин и 25% женщин.
Ранее гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала, что употребление кофе натощак вместо завтрака может пагубно сказаться на здоровье. В частности, категорически противопоказан такой завтрак людям с желчекаменной болезнью, холециститом, билиарным сладжем и гепертонией. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН отметила, что ежедневный завтрак, состоящий из кофе, особенно вреден для женского организма.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Глава МЧС России: Кобзев справится с поставленными задачами
- Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
- Украинская полиция назвала причину убийства Павла Шеремета
- Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
- Путин освободил Левченко от должности губернатора Иркутской области