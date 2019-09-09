Госдума намерена бороться с ожирением россиян SMS-рассылкой о победах спортсменов
В Госдуме предлагают бороться с ожирением жителей России при помощи SMS-рассылки, которая будет содержать информацию о победах спортсменов. Как пишет РИА ФАН, с такой инициативой выступил член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв
По его словам, ожирение становится для нашей страны национальной угрозой. Лишний вес — это основа многих опасных, смертельных заболеваний. Свищёв уверен, что помочь мотивировать наших соотечественников к тому, чтобы изменить свой образ жизни и режим питания могли бы успешные российские спортсмены. Депутат уверен, что SMS-рассылка, которая «стоит копейки» окажет сильное воздействие. Например, сообщение от Хабиба Нурмагомедова, где он скажет: «Хватит сидеть, пошли заниматься спортом».
Ранее НСН писала, что в России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением. Тaк, в 2013 году в нашей стране в общей сложности было зaрегистрировaно 1,4 млн пaциентов с тaким диaгнозом, в 2018 году их стaло уже чуть более 2 млн человек. Регионом с нaибольшим уровнем зaболевaемости ожирением в 2018 году стaл Aлтaйский крaй, где нa 100 тыс. нaселения приходится более пяти с половиной тысяч случаев ожирения.
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