Госдума намерена бороться с ожирением россиян SMS-рассылкой о победах спортсменов

В Госдуме предлагают бороться с ожирением жителей России при помощи SMS-рассылки, которая будет содержать информацию о победах спортсменов. Как пишет РИА ФАН, с такой инициативой выступил член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв

По его словам, ожирение становится для нашей страны национальной угрозой. Лишний вес — это основа многих опасных, смертельных заболеваний. Свищёв уверен, что помочь мотивировать наших соотечественников к тому, чтобы изменить свой образ жизни и режим питания могли бы успешные российские спортсмены. Депутат уверен, что SMS-рассылка, которая «стоит копейки» окажет сильное воздействие. Например, сообщение от Хабиба Нурмагомедова, где он скажет: «Хватит сидеть, пошли заниматься спортом».