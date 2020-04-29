Хованская предупредила о росте числа россиян за чертой бедности до 30%

В Москве запретили отключать коммунальные услуги, а также начислять штрафы и пени за несвоевременную, или внесённую не в полном объёме, оплату. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет АГН «Москва».

В список услуг, которые не станут отключать, попали газо-, электро-, водо- и теплоснабжение, а также не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила о тяжёлом положении сферы ЖКХ в связи с тем, что люди перестали оплачивать коммунальные услуги.

«Это уже привело к очень серьёзному уровню снижения платежей, и к нам уже обращалась ассоциация водоснабжения и водоотведения, потому что у них наиболее плохое финансовое положение среди всех ресурсников, а актуальность их услуг особенно высока в летний период. Я по этому поводу уже обращалась к Мишустину, чтобы правительство обеспечило стабильность предоставления коммунальных услуг хотя бы такого же качества, как и до начала пандемии. Если будут увольняться работники, особенно небольших, водоканалов, это будет просто катастрофа. Представляете, что такое желудочно-кишечная инфекция на фоне уже действующей пандемии», - сообщила депутат.