Хованская предупредила о росте числа россиян за чертой бедности до 30%
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ сообщила НСН о тяжёлом состоянии сферы водоснабжения и водоотведения, в связи со снижением количества платежей по ЖКХ, а также предупредила о повышении количества россиян за чертой бедности.
В Москве запретили отключать коммунальные услуги, а также начислять штрафы и пени за несвоевременную, или внесённую не в полном объёме, оплату. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет АГН «Москва».
В список услуг, которые не станут отключать, попали газо-, электро-, водо- и теплоснабжение, а также не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила о тяжёлом положении сферы ЖКХ в связи с тем, что люди перестали оплачивать коммунальные услуги.
«Это уже привело к очень серьёзному уровню снижения платежей, и к нам уже обращалась ассоциация водоснабжения и водоотведения, потому что у них наиболее плохое финансовое положение среди всех ресурсников, а актуальность их услуг особенно высока в летний период. Я по этому поводу уже обращалась к Мишустину, чтобы правительство обеспечило стабильность предоставления коммунальных услуг хотя бы такого же качества, как и до начала пандемии. Если будут увольняться работники, особенно небольших, водоканалов, это будет просто катастрофа. Представляете, что такое желудочно-кишечная инфекция на фоне уже действующей пандемии», - сообщила депутат.
Кроме того, она призвала разъяснять людям необходимость оплаты ЖКХ, оказывать адресную помощь тем, кто лишился работы, и предупредила о повышении общего числа россиян за чертой бедности до 30%.
«Людям просто необходимо разъяснять, что то, что их освободили от необходимости бежать и оплачивать счета, пока действует установленный режим самоизоляции, не значит, что им совсем не придётся платить за эти коммунальные услуги. А масштабы бедствия будут гораздо больше, чем пени, если они накопят долги за несколько месяцев. Поэтому тем, у кого есть возможность заплатить дистанционным образом, это надо делать. А тем, кто, из-за всех ограничений, потерял работу и лишился возможности зарабатывать средства к существованию необходимо усилить адресную помощь и сделать это очень быстро. У нас и так 20% людей за чертой бедности, а теперь эта черта поднимется, и, я думаю, окажется в районе 30%», - добавила Галина Хованская.
Ранее главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с НСН рассказал, почему России не грозит безработица на фоне кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
«Единственным ориентиром (для прогнозов, - прим. редакции) для нас пока что может служить прошлый опыт приспособления российского рынка труда к тяжёлым шокам, которые у нас уже были в девяностые годы и в годы кризиса 2008-2009 годов. У нас был выработан специфический механизм приспособления к таким шокам, и он отличается тем, что российские предприятия на подобные негативные явления реагируют, в основном, попытками снизить заработную плату и сократить рабочее время, а не увольнением работников. Российские предприятия не любят увольнять работников», - сообщил экономист.
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